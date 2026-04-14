En la antesala de un partido decisivo por la Champions League, Lamine Yamal encendió la previa con una declaración cargada de personalidad. El extremo azulgrana no dudó en dirigirse a Diego Simeone con un mensaje directo: “Espero que me ponga uno contra uno”, dejando en claro que confía en su capacidad para desequilibrar en el mano a mano.

😅LAMINE YAMAL le PIDE un FAVOR a SIMEONE:



🙏"A ver si me pone 1 contra 1 con algún jugador". pic.twitter.com/i1FeMULfqY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2026

Más allá de la frase que generó impacto, el atacante de apenas 18 años reflejó la confianza que existe dentro del Barcelona. Yamal aseguró que el equipo cree en la remontada pese al resultado adverso de la ida, destacando la identidad y el compromiso del grupo para pelear por el pase a semifinales.

El joven también dejó claro que el plan no pasa por cambiar la idea de juego, sino por ejecutarla mejor. En ese sentido, remarcó que no consideran la remontada como un milagro, sino como una posibilidad real si mantienen su estilo e intensidad en el campo.

Finalmente, Yamal asumió con naturalidad el protagonismo en un escenario de alta presión. Aunque evitó señalarse como el único responsable, aseguró que no tendría problema en cargar con ese peso, evidenciando una madurez poco común para su edad y el deseo de aparecer en una noche clave para el club.