En una reciente entrevista con Cadena Cope, Lamine Yamal expresó su confianza para esta temporada con una frase que no deja lugar a dudas sobre sus ambiciones. Al ser consultado sobre si prefería ganar la Champions League o el Mundial, respondió con seguridad: “Como jugaré los dos, ganaré los dos.”
Con esa afirmación, Yamal no solo reafirma su convicción de competir al más alto nivel, sino que también subraya su mentalidad de ganador. No se trata de elegir entre uno u otro trofeo, sino de aspirar a alzar ambos: la gloria continental con el Barcelona y la supremacía mundial con España.
Esta declaración surge en un contexto donde se afrontan dos finales definitorias: una se disputará en Budapest el 30 de mayo y la otra, en Nueva Jersey el 19 de julio. Yamal deja claro que tiene puestas sus expectativas en ambas competiciones simultáneamente, sin conformarse con una sola.
Con apenas 18 años, el delantero demuestra una confianza inusual en su proyección deportiva. Su mensaje desafiante no solo refleja ambición, sino también madurez profesional: enfrentará ambos retos con la determinación de salir vencedor de los dos.
