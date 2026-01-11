Lamine Yamal es una caja de sorpresas y esta vez no fue la excepción. El delantero del Barcelona sorprendió a sus seguidores al borrar casi todas su fotos de su perfil de Instagram, dejando únicamente las imágenes en la que aparecen sus patrocinadores. ¿Qué pasó?

Hay tres imágenes que permanecen en el perfil de Lamine: dos son de Adidas y una de Visa, la cual realizó en colaboración de cara al Mundial 2026. Además de borrar sus publicaciones, puso como foto principal una imagen de la serie “Samura Jack”.

Lamine Yamal y su misterioso nuevo perfil de Instagram: ¿por qué borró casi todas sus fotos?

Jack es un personaje animado que se enfrenta sin cesar al poderoso Aku. Nunca retrocede y no le importa el gran tamaño de su adversario. Si bien es un héroe de ficción, muchos seguidores han encontrado similitudes entre Jack y el demonio Aku con Yamal y el Real Madrid, respectivamente.

Sin embargo, el porqué borró sus fotos es un misterio. A Lamine le gusta jugar con Instagram. No es la primera vez que cambia su foto de perfil antes de un partido importante. Anteriormente, puso una foto de Gokú en modo super saiyayín.

Eso sí, en su biografía no aparece nada relacionado al Barcelona; sin embargo, es la principal estrella del equipo de Hansi Flick.