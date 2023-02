Barcelona vs. Cádiz se enfrentarán este domingo 19 de febrero por la jornada 22 de LaLiga 2023 2023 en el estadio Camp Nou. El partido será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus y Movistar LaLiga. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, dónde verlo online, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGAN BARCELONA VS. CÁDIZ?

El duelo por la fecha 22 de LaLiga entre Barcelona y Cádiz se disputará este domingo 19 de febrero del 2023 en el estadio Camp Nou.

¿A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. CÁDIZ?

El partido entre Barcelona y Cádiz está programado para jugarse a partir de las 15:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

EN QUÉ CANALES VER BARCELONA VS. CÁDIZ

El encuentro entre Barcelona y Cádiz por la fecha 22 de LaLiga 22/23 será transmitido por la señal de Movistar LaLiga para toda España. Mientras que para Sudamérica, el canal autorizado es ESPN y STAR+. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER BARCELONA VS. CÁDIZ, ONLINE

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona y Cádiz tendrás que crearte una cuenta en STAR+.

POSIBLE ALINEACIÓN DE BARCELONA Y CÁDIZ

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric García, Christensen, Balde; Frekie de Jong, Gavi, Kessié; Ferran Torres, Ansu Fati, Lewandowski.

HISTORIAL, BARCELONA VS REAL MADRID

El FC Barcelona solo ha ganado uno de sus últimos cinco choques ante el Cádiz CF, el que disputaron en la primera vuelta de la actual campaña de LaLiga (0-4). El historial más reciente entre ambos equipos es de 2 victorias para el conjunto gaditano, 2 empates y 1 triunfo blaugrana. Estos fueron los resultados:

Cádiz CF 0-4 FC Barcelona (LaLiga 22/23)

FC Barcelona 0-1 Cádiz CF (LaLiga 21/22)

Cádiz CF 0-0 FC Barcelona (LaLiga 21/22)

FC Barcelona 1-1 Cádiz CF (LaLiga 20/21)

Cádiz CF 2-1 FC Barcelona (LaLiga 20/21)

¿DÓNDE VER MOVISTAR LALIGA EN DIRECTO?

LaLiga española es una de las competiciones más vistas en todo el mundo. Millones de personas viendo jugar a Barça, Real Madrid, Sevilla o Atlético de Madrid, entre otros. Y si resides en España, la mejor combinación para ver fútbol la encontrarás en los canales de Movistar Plus+. Porque tenemos la LaLiga, LaLiga SmartBank, la UEFA Champions League y mucho más.

Movistar llegó a un acuerdo con LaLiga y el resto de players, para garantizar que sus clientes podrán ver todo el fútbol, también ha sido así con la Copa Mundial FIFA Catar 2022. Cada jornada ser verán de cinco partidos de LaLiga a través de los canales de Movistar y otros cinco partidos a través DAZN. En ambos casos siempre con un Real Madrid y un FC Barcelona en cada jornada, además de tres jornadas al completo en exclusiva.

Si eres cliente de Movistar, seguirás disfrutando de toda LaLiga Santander y LaLiga SmartBank en Movistar Plus+. En la tele y en cualquier dispositivo. Algunos partidos estarán retransmitidos por el canal LaLiga por Movistar Plus+ y el resto en un nuevo canal que será DAZN LaLiga.

Bajo este nombre, los clientes de Movistar podrán disfrutar de todos los partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank. Desde la plataforma de Movistar Plus+, el cliente solo tiene que sintonizar el canal que emite el partido. Con todas las funcionalidades de la televisión de Movistar.

Además, el canal de Movistar dispone en exclusiva de tres jornadas de LaLiga al completo. Es decir, se verán seguro todos los partidos de LaLiga.

¿CÓMO LLEGA BARCELONA?

El FC Barcelona no pudo pasar del empate a dos este jueves en el Camp Nou ante el Manchester United, un resultado que no clarifica nada el pase a octavos de la Europa League antes de la vuelta del repechaje en Old Trafford, mientras que el Sevilla puso pie y medio en esa ronda al vencer 3-0 al PSV Eindhoven.

La peor noticia para el Barça fue sin embargo la lesión del joven centrocampista Pedri, que tuvo que irse sustituido por Sergi Roberto (41) tras sufrir una “lesión en el recto anterior del muslo derecho”, según el club azulgrana.

“Hemos competido contra un rival de un nivel espectacular, uno de los mejores de Europa”, dijo el técnico Xavi Hernández en rueda de prensa tras el partido.

En medio de un ambiente propio de Champions, el Barça encontró primero el camino del gol con un remate de cabeza de Marcos Alonso al saque de un córner (50).

El jugador español celebró el tanto apuntando al cielo en recuerdo de su padre, fallecido hace justo una semana.

Pero, el Barça y sus aficionados no tuvieron demasiado tiempo para celebrar porque apenas dos minutos después, Rashford recibió un balón en profundidad para hacer el 1-1 (52). El delantero del United ajustó el balón al palo sorprendiendo a Ter Stegen.

Raphinha pudo adelantar al Barça con un tiro lejano que obligó a volar a De Gea (55), pero poco después el acoso del Manchester United acabó con otra entrada por la banda de Rashford que metió un balón al área donde Koundé la empujó al fondo de su propia portería (59).

- “Podemos ganar” -

Por detrás en el marcador, el Barcelona entró en unos momentos de desconcierto de los que se recuperó cuando Raphinha soltó un disparo lejano que se coló en la portería defendida por De Gea con la colaboración de Lewandowski que descolocó a la defensa (76).

El Barça siguió apretando hasta el final, pero tendrá que jugarse el pase a octavos de la Europa League en Inglaterra.

“Podemos ganar. Iremos a Old Trafford a competir y a ver lo qué pasa. Es un rival muy fuerte, pero hoy me voy orgulloso del equipo y del empate”, advirtió Xavi. (Información: AFP)