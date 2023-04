Este es el link del Real Madrid vs. Barcelona , en vivo y online. Este 5 de abril del 2023, azulgranas y merengues chocan en lo que será la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey . El Clásico de España se jugará por tercera vez en el año, y esta vez uno de los dos históricos rivales quedará fuera de la competición española. Los e Xavi Hernández llegan con una victoria a cuestas por 4-0 en LaLiga, mientras que el conjunto de Carlo Ancelotti también goleó a su rival de turno por 6-0. Para que no te pierdas el minuto a minuto del encuentro, te dejamos los horarios y señales de TV disponibles para ver este partidazo desde España, Perú, México, Colombia, Argentina y otros países.

Obligado a cerrar la peor de sus rachas ante el Barcelona, tres derrotas consecutivas ante Xavi Hernández en clásicos en distintos escenarios futbolísticos en los que su Real Madrid sintió impotencia ofensiva, Carlo Ancelotti regresa al Camp Nou con urgencias, necesitado de una remontada y con el “once más difícil” por definir.

De la diferencia en el hambre de títulos mostrada en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid pasó a la impotencia de no encontrar la fórmula de superar a un Barcelona defensivo, condicionado por las bajas en el Santiago Bernabéu en el primer capítulo de las semifinales coperas, y cerró su mala racha de clásicos de 2023 con una dolorosa derrota el día que debía resucitar LaLiga en el Camp Nou. Con la misma necesidad de goles que tendrá en el regreso de las semifinales de la Copa del Rey, Ancelotti no realizó ningún cambio táctico y optó en el último cara a cara con Xavi por lo esperado, en un 4-3-3 que aumenta un cuarto centrocampista con la figura del uruguayo Fede Valverde en fase defensiva.

Canales de televisión que transmiten el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por Copa del Rey 2023. (Foto: AFP)

Links para ver, partido Real Madrid vs. Barcelona 2023, en vivo

Si te encuentras en España, la señal de transmisión adecuada es RTVE, La 1 en directo, Movistar LaLiga y GOL Play, online. Además tienes DIRECTV Sports, el cual puedes seguir por:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Además, tienes el servicio de streaming que ofrece DIRECTV , en donde podrás ver todos lo detalles de El Clásico. Aquí solo podrán acceder los que son suscriptores de la aplicación.

¿Dónde televisan Real Madrid vs. Barcelona en vivo y online desde Estados Unidos?

ESPN + en vivo transmitirá El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona 2023. Esta es una aplicación de pago a la cual puedes acceder por medio de una suscripción. Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por ESPN+ y fuboTV .

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona en vivo y en directo desde México?

Si te ubicas en México, puedes seguir el partido, Real Madrid vs. Barcelona online por la señal de Sky Sports . Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por Blue to Go .

Ver partido Barcelona vs. Real Madrid en vivo, online y en directo vía DirecTV Sports, La 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sports y ESPN Plus este miércoles 5 de abril por la semifinal de la Copa del Rey 2023. (Foto: AFP)

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid - Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

El Real Madrid - Barcelona 2023, en vivo se jugará este 19 de marzo desde las 21:00 horas de territorio Español. Si te ubicas en otros países, estos son los horarios:

En Perú | 15:00 horas

En Colombia | 15:00 horas

En Ecuador | 15:00 horas

En Argentina | 17:00 horas

En Brasil | 17:00 horas

En Bolivia | 17:00 horas

En México | 14:00 horas

Links oficiales para ver por streaming y TV El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona, en directo

Real Madrid vs. Barcelona: Nacho, Camavinga o Alaba, las opciones para lateral izquierdo en los merengues

En una defensa sin lateral izquierdo nato por una nueva lesión de Ferland Mendy, la molestia de rodilla que impidió a Antonio Rüdiger jugar el domingo en Liga, tiene en vilo a ‘Carletto’. En el último encuentro en el Camp Nou el elegido para el carril fue Nacho Fernández, fresco tras perderse por sanción el duelo ante el Valladolid y sin tener que medirse en el marcaje a Dembélé, baja por lesión, que tan mal se lo hizo pasar en el pasado.

David Alaba, que marcó su primer gol como madridista en la casa del Barça, podría caer a banda si Rüdiger, que no viajo con Alemania para descansar, se recuperase a tiempo. Todo apunta a que su demarcación será la de central junto a Militao. Y la tercera opción, y menos probable, es la de Eduardo Camavinga lejos del centro del campo y en una demarcación en la que dejó lagunas en algunos encuentros.