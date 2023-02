El Barcelona , líder cómodo en LaLiga, sobrevivió a la superioridad del equipo inglés, que pudo ganar. El cuadro de Xavi Hernández tuvo al portero Marc Ter Stegen a su mejor jugador y al salvador del compromiso, especialmente en la primera parte.

El equipo español enfrenta a Manchester United sin Gabi, suspendido, y sin Pedri, lesionado en la ida, pero con Sergio Busquets, recuperado. Aun así está cargado de argumentos para salir airoso del ‘teatro de los sueños’ y prolongar sus expectativas en la temporada de su recuperación.

Erik Ten Hag lamentó las ocasiones perdidas en Barcelona y la oportunidad que se fue de haber dejado casi sentenciado el enfrentamiento. El tercer clasificado en la Premier pretende cambiar la orientación de los duelos ante el Barcelona que ha salido reforzado de los últimos cara a cara entre ambos equipos.

De hecho, el representante español salió victorioso en su última visita a Old Trafford, en el 2019. “Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. Estoy satisfecho de cómo reaccionamos en el tramo final del partido. Otras ocasiones, con el marcador en contra, nos hemos hundido. Esta vez nos levantamos”, apuntó el preparador español.

A qué hora juegan Manchester United vs. Barcelona en vivo

Revisa los horarios en el mundo para seguir el juego entre Manchester United vs. Barcelona por Europa League.

PAÍS HORARIOS Argentina 17:00 Bolivia 16:00 Brasil 17:00 Canadá 15:00 Chile 17:00 Colombia 15:00 Costa Rica 14:00 Ecuador 15:00 El Salvador 15:00 Estados Unidos 12:00 - 15:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 México 15:00 Nicaragua 14:00 Panamá 15:00 Paraguay 16:00 Perú 15:00 República Dominicana 16:00 Uruguay 17:00 Venezuela 16:00





Qué canal transmite Manchester United vs. Barcelona en vivo

Mira aquí los canales que transmitirán el juego en vivo entre Manchester United vs. Barcelona en vivo.

PAÍS CANALES Argentina Star+, ESPN Bolivia Star+, ESPN Brasil HBO Max, TNT Canadá Por confirmar Chile Star+, ESPN Colombia Star+, ESPN Costa Rica Star+, ESPN Ecuador Star+, ESPN El Salvador TNT, Star +, ESPN Estados Unidos Paramount+, CBS, TUDN y UniMas Guatemala Star+, ESPN Honduras Star+, ESPN México Fanatiz, FOX Sports Nicaragua Star+, ESPN Panamá Star+, ESPN Paraguay Star+, ESPN Perú Star+, ESPN República Dominicana Star+, ESPN Uruguay Star+, ESPN Venezuela Star+, ESPN

La plantilla del Barcelona, tras la última victoria en LaLiga Santander ante el Cádiz (2-0), hizo este lunes un entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper pensando ya en Old Trafford.

En ese estadio buscará este jueves su pase a los octavos de final de la Liga Europa ante el Manchester United, tras empatar el duelo de ida en el Spotify Camp Nou (2-2).

Xavi Hernández, técnico del conjunto azulgrana, dirigió una sesión con todos los disponibles del primer equipo más los futbolistas del Barcelona Atlètic Antonio Aranda y Lucas Román.

La plantilla descansará este martes y viajará el miércoles por la mañana a Manchester, donde se entrenará a las 19:00 horas en el mismo escenario del partido. Antes del entrenamiento, Xavi y un futbolista azulgrana comparecerán en rueda de prensa.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que Ferran Torres hizo “uno de sus mejores partidos desde que está aquí”, tras el triunfo por 2-0 ante el Cádiz.

“Estoy muy contento por los jugadores que han entrado (hubo seis novedades en el once titular). Los veo entrenar y se lo merecen. Por eso les he dado toda la confianza. Hay que destacar a Ferran”, añadió el técnico en rueda de prensa.

Preguntado por si esta gran actuación le podría dar el jueves la titularidad en Old Trafford, Xavi no quiso desvelar nada: “Todavía no hemos pensado en Old Trafford. Él siempre trabaja para el equipo. La gente lo valora por las asistencias, por los goles, por los túneles. Pero nosotros valoramos otras cosas”.

Otro de los jugadores destacados ante el Cádiz fue Sergi Roberto. “Para mí las críticas a Sergi Roberto son de las más injustas que he visto en mi carrera deportiva. Yo tengo una fe ciega en él. Me ha rendido lo ponga donde lo ponga. Claro que quiero que renueve y que esté mucho tiempo aquí”, sentenció el técnico de Terrassa.

A pesar del triunfo, a Xavi no le gustó cómo acabó el partido, con dos palos para el Cádiz. “No me ha gustado que concediéramos tanto en el tramo final. Aunque es normal con la fatiga y teniendo en cuenta que el Cádiz se ha echado arriba”, consideró.

Por otro lado, avanzó que Sergio Busquets estará disponible para jugar de inicio ante el Manchester United a pesar de no participar en el encuentro de este domingo. “Hoy también estaba preparado para jugar, pero como el partido estaba encarrilado hemos preferido que no entrara”, desveló.