Manchester United vs Athletic Bilbao en vivo online, este domingo 6 de agosto desde las 10:00 (hora peruana), por partido amistoso. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Aviva de la República de Irlanda, un recinto con capacidad para más de 51 mil espectadores. El conjunto dirigido por Erik Ten Hag no encuentra la dinámica adecuada, ha perdido los últimos tres amistosos que ha disputado, y esperan que este partido sea diferencial. Por su lado, los ‘Leones’ llegan con buenas sensaciones de cara a la siguiente temporada. El encuentro será transmitido por las señales de Star Plus en Latinoamérica y Movistar+ y DAZN, para España.

