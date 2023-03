Los octavos de final de la Europa League ya están aquí. Este jueves 9 de marzo, Manchester United recibe al Real Betis en Old Trafford por un cupo a la siguiente fase del certamen. ‘The Red Devils’ sacaron del camino al Barcelona, en una emocionante eliminatoria; mientras que, Betis llega a esta instancia tras liderar el Grupo C. El cotejo está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana); además, podrás verlo a través de ESPN y Star Plus. Asimismo, en El Comercio encontrarás toda la cobertura de este partidazo.

VIDEO RECOMENDADO Liverpool y Manchester United se enfrentarán este domingo 05 de marzo por la jornada 26 de la Premier League en el estadio de Anfield. El partido será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus para Sudamérica. (Créditos: Liverpool)