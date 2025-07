Mitele Plus y TeleCinco en directo: estas 2 señales son las encargadas de transmitir la semifinal del Mundial de Clubes 2025 entre Real Madrid vs. PSG . ¿Cómo ver Mitele Plus EN DIRECTO? Para que puedas ver Mitele Plus en vivo deberás descargar la app que está disponible para iOS y Android. ¿Dónde ver TeleCinco EN VIVO? TeleCinco se transmite mediante Movistar+, Vodafone TV, entre otros. Además, Telecinco es un canal de la TDT (canal 5), accesible con antena en cualquier televisor compatible.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos del Mundial de Clubes EN VIVO en El Comercio, con sus transmisiones y detalles de cada encuentro.