DirecTV y Movistar Plus EN VIVO: transmiten el partido de Barcelona vs. Alavés desde el Estadio de Mendizorroza el domingo 6 de octubre del 2024 por la novena jornada de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan HOY? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 9:15 (hora peruana) y 16:15 (hora española). ¿Dónde ver partido EN DIRECTO? En Sudamérica, la transmisión del juego será por DirecTV Sports. En México lo pasarán por Sky. Por otro lado, en España lo podrás mirar en Movistar+, DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD. ¿Cómo verlo vía streaming? Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones Barcelona vs. Alavés HOY

: Iñaki Peña, Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Eric García, Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha, Lewandowki Alavés: Sivera, Tenaglia, Mouriño, Abqar, Manu Sánchez, Carlos Vicente, Joan Jordán, Blanco, Stoichkov,, Guridi, Toni Martínez