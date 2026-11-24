Movistar Plus EN VIVO televisa el partido de Barcelona vs. Sabah FC EN DIRECTO por la quinta fecha de la UEFA Champions League en el estadio Olímpico de Bakú. El partido está programado para este miércoles 25 de noviembre del 2026 y comenzará a las 6:45 PM (hora española). Los azulgranas llegan a este compromiso con la necesidad de una victoria para seguir entre los ochos primeros de la tabla; mientras que su rival necesita sumar para mantener sus opciones de clasificación. ¿Cómo ver Movistar Plus (Movistar Liga de Campeones EN VIVO en España? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver Movistar Plus.

Movistar Plus EN VIVO GRATIS: ver transmisión del partido de Barcelona vs. Sabah FC EN DIRECTO por la jornada 5 de la UEFA Champions League desde el estadio Olímpico de Bakú.

¿Dónde ver Movistar Plus EN VIVO, Barcelona vs Sabah FC?

Para ver el partido de Barcelona vs Sabah FC, en Movistar Plus EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cable en España como Movistar u Orange TV. Repasa las siguientes opciones oficiales:

¿Cómo ver Movistar Plus por televisión (canales)?

Movistar Plus+: En el canal principal M+ Liga de Campeones (Dial 60) para la señal tradicional o señal multicámara, y de respaldo en M+ Liga de Campeones 4 (Dial 180).

En el canal principal M+ Liga de Campeones (Dial 60) para la señal tradicional o señal multicámara, y de respaldo en M+ Liga de Campeones 4 (Dial 180). Orange TV: Se emite exactamente la misma retransmisión oficial mediante los diales 115 (M+ Liga de Campeones) y 119 (M+ Liga de Campeones 4).

Se emite exactamente la misma retransmisión oficial mediante los diales 115 (M+ Liga de Campeones) y 119 (M+ Liga de Campeones 4). Locales públicos: Para bares y establecimientos comerciales, estará disponible en LaLiga TV Bar (Dial 300) de Movistar.

¿Dónde ver Movistar Plus+ (Movistar Liga de Campeones) ONLINE, Barcelona vs Sabah FC?

Se puede ver por internet a través de la aplicación oficial de Movistar+ o desde su plataforma web, accesible para todos los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol en sus smartphones, tablets, ordenadores o Smart TVs.