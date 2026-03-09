Movistar Plus EN VIVO HOY: canal en España que televisa el partido de Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League en St. James Park. ¿Cómo ver Movistar Plus EN DIRECTO? Para que puedas ver Movistar Plus en directo en España lo podrás hacer por cable y streaming. Por señal de cable, tendrás que contratar el servicio de Movistar, que cuenta en su programación canales como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Mediante streaming, podrás verlo por la app de Movistar y disfrutar de la transmisión a través de tu celular, tablet, Smart TV y PC.