Movistar Plus EN VIVO: canal en España que televisa el partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de UEFA Champions League. ¿Cómo ver Movistar Plus EN VIVO? Para que puedas ver Movistar Plus en directo en España lo podrás hacer por cable y streaming. Por señal de cable, tendrás que contratar el servicio de Movistar, que cuenta en su programación canales como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Mediante streaming, podrás verlo por la app de Movistar y disfrutar de la transmisión a través de tu celular, tablet, Smart TV y PC.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.