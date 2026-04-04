Barcelona se impuso 2-1 al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 30 de LaLiga, y estiró a siete puntos su ventaja sobre Real Madrid, su más cercano perseguidor, a falta de ocho jornadas para el final. Los dirigidos por Hansi Flick remontaron un partido en contra para quedarse con la victoria. A los 39′, Giuliano Simeone abrió el marcador para los ‘colchoneros’ tras aprovechar un error en defensa. Sin embargo, Marcus Rashford puso el empate a los 42′ en gran jugada individual. antes del final del primer tiempo, Nico González se fue expulsado por falta contra Lamine Yamal. Y en el complemento, Robert Lewandowski anotó el segundo para asegurar la victoria culé (87′). Barcelona sumó 76 puntos, mientras que Real Madrid suma 69 unidades.