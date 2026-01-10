Movistar Plus EN DIRECTO HOY: canal en España que televisa el partido de FC Barcelona y Real Madrid por la final Supercopa de España 2026. ¿Cómo ver Movistar Plus EN VIVO? Para que puedas ver Movistar Plus en directo en España lo podrás hacer por cable y streaming. Por señal de cable, tendrás que contratar el servicio de Movistar, que cuenta en su programación canales como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Mediante streaming, podrás verlo por la app de Movistar y disfrutar de la transmisión a través de tu celular, tablet, Smart TV y PC.