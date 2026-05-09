Por Joao Muñoz Tineo

Movistar Plus EN DIRECTO: canal en España que televisa el partido de vs por la jornada 35 de . ¿Cómo ver Movistar Plus EN VIVO? Para que puedas ver Movistar Plus en directo en España lo podrás hacer por cable y streaming. Por señal de cable, tendrás que contratar el servicio de Movistar, que cuenta en su programación canales como Movistar+ y Movistar LaLiga. ¿Qué canal es Movistar LaLiga? Para ver LALIGA EA SPORTS en Movistar Plus+ (España) en mayo de 2026, los partidos se dividen principalmente entre los diales 54 o 57 (M+ LALIGA) y los diales 55 o 58 (DAZN LALIGA).

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