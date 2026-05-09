Movistar Plus EN DIRECTO: canal en España que televisa el partido de Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga. ¿Cómo ver Movistar Plus EN VIVO? Para que puedas ver Movistar Plus en directo en España lo podrás hacer por cable y streaming. Por señal de cable, tendrás que contratar el servicio de Movistar, que cuenta en su programación canales como Movistar+ y Movistar LaLiga. ¿Qué canal es Movistar LaLiga? Para ver LALIGA EA SPORTS en Movistar Plus+ (España) en mayo de 2026, los partidos se dividen principalmente entre los diales 54 o 57 (M+ LALIGA) y los diales 55 o 58 (DAZN LALIGA).

VIDEO RECOMENDADO Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una edición más de El Clásico este domingo 10 de mayo del 2026 en el estadio Camp Nou por la fecha 35 de LaLiga.