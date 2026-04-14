El partido entre Atlético Madrid y Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League se podrá ver en España exclusivamente a través de Movistar Plus+ y su canal Movistar Liga de Campeones, que cuenta con los derechos oficiales del torneo.

Si buscas cómo ver el Barcelona vs Atlético en Movistar+ online o por TV, aquí te explicamos todas las opciones disponibles, requisitos y pasos para acceder a la transmisión en directo.

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones en España, Atleti vs Barcelona por Champions League?

Para acceder al canal Movistar Liga de Campeones es obligatorio tener una suscripción activa a Movistar Plus+ con el paquete de fútbol incluido.

Actualmente, esto se consigue a través de:

Plan miMovistar (fibra + móvil + televisión)

Paquete adicional de fútbol (incluye Champions League)

Sin este paquete, no es posible acceder a los partidos de la Champions League en España.

Movistar Plus EN VIVO: ver partido de Atlético Madrid vs Barcelona por la vuelta de cuartos de final de Champions League. Míralo ONLINE también por Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver Movistar Plus+ online en directo?

Una vez contratado el servicio, puedes ver el Atlético vs Barcelona en vivo mediante la app de Movistar Plus+, disponible en múltiples dispositivos.

Dispositivos compatibles:

Smart TV

Teléfonos móviles (iOS y Android)

Tablets

Ordenadores (desde navegador web)

Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta y buscar el canal “Liga de Campeones por M+” para acceder al partido en directo.

¿En qué canal ver Atlético de Madrid vs Barcelona por UEFA Champions League?

El partido será emitido en:

M+ Liga de Campeones

Canales secundarios de Champions (según programación simultánea)

Estos canales forman parte del ecosistema de Movistar Plus+ y son los únicos con derechos oficiales en España para la UEFA Champions League.

¿Se puede ver Movistar Plus+ gratis?

No. Actualmente, Movistar Plus+ es un servicio de pago y no ofrece transmisión gratuita de la Champions League.

No hay señal en abierto

No existen alternativas legales gratis

Se recomienda evitar páginas no oficiales

Atlético de Madrid vs Barcelona: dónde verlo en España

El duelo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona es uno de los más buscados del día en Google España, por lo que la opción más segura y legal para verlo es mediante Movistar Plus+ y el canal Movistar Liga de Campeones, tanto en TV como en streaming.