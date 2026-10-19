Movistar Plus EN VIVO televisa el partido de Barcelona vs. PSG EN DIRECTO por la tercera fecha de la UEFA Champions League en el estadio Parque de los Príncipes. El partido está programado para este martes 20 de octubre del 2026 y comenzará a las 9:00 PM (hora española). Los blaugranas llegan con algunas bajas en defensa pero con Raphinha totalmente recuperado para el duelo crucial ante París. ¿Cómo ver Movistar Plus (Movistar Liga de Campeones EN VIVO en España? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver Movistar Plus.

Movistar Plus EN VIVO GRATIS: ver transmisión del partido de Barcelona vs. PSG EN DIRECTO por la jornada 3 de la UEFA Champions League desde el Parque de los Príncipes.

¿Dónde ver Movistar Plus EN VIVO, Barcelona vs PSG?

Para ver el partido de Barcelona vs PSG, en Movistar Plus EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cable en España como Movistar u Orange TV. Repasa las siguientes opciones oficiales:

¿Cómo ver Movistar Plus por televisión (canales)?

Movistar Plus+: En el canal principal M+ Liga de Campeones (Dial 60) para la señal tradicional o señal multicámara, y de respaldo en M+ Liga de Campeones 4 (Dial 180).

En el canal principal M+ Liga de Campeones (Dial 60) para la señal tradicional o señal multicámara, y de respaldo en M+ Liga de Campeones 4 (Dial 180). Orange TV: Se emite exactamente la misma retransmisión oficial mediante los diales 115 (M+ Liga de Campeones) y 119 (M+ Liga de Campeones 4).

Se emite exactamente la misma retransmisión oficial mediante los diales 115 (M+ Liga de Campeones) y 119 (M+ Liga de Campeones 4). Locales públicos: Para bares y establecimientos comerciales, estará disponible en LaLiga TV Bar (Dial 300) de Movistar.

¿Dónde ver Movistar Plus+ (Movistar Liga de Campeones) ONLINE, Barcelona vs PSG?

Se puede ver por internet a través de la aplicación oficial de Movistar+ o desde su plataforma web, accesible para todos los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol en sus smartphones, tablets, ordenadores o Smart TVs.