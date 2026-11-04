Por Rogger Fernández

Movistar Plus EN VIVO televisa el partido de vs EN DIRECTO por la cuarta fecha de la en el estadio Agia Sofia. El partido está programado para este miércoles 4 de noviembre del 2026 y comenzará a las 6:45 PM (hora española). Los merengues llegan invictos y con puntaje perfecto al partido e intentarán sacar una victoria para continuar en lo más alto de la tabla. ¿Cómo ver Movistar Plus (Movistar Liga de Campeones) EN VIVO en España? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver Movistar Plus.

Movistar Plus+ EN VIVO GRATIS: ver transmisión del partido de Real Madrid vs. AEK Atenas EN DIRECTO por la jornada 4 de la UEFA Champions League desde el Agia Sofia.
Movistar Plus+ EN VIVO GRATIS: ver transmisión del partido de Real Madrid vs. AEK Atenas EN DIRECTO por la jornada 4 de la UEFA Champions League desde el Agia Sofia.

¿Dónde ver Movistar Plus EN VIVO, Real Madrid vs. AEK Atenas?

Para ver el partido de Real Madrid vs. AEK Atenas, en Movistar Plus EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cable en España como Movistar u Orange TV. Repasa las siguientes opciones oficiales:

¿Cómo ver Movistar Plus por televisión (canales)?

  • Movistar Plus+: En el canal principal M+ Liga de Campeones (Dial 60) para la señal tradicional o señal multicámara, y de respaldo en M+ Liga de Campeones 4 (Dial 180).
  • Orange TV: Se emite exactamente la misma retransmisión oficial mediante los diales 115 (M+ Liga de Campeones) y 119 (M+ Liga de Campeones 4).
  • Locales públicos: Para bares y establecimientos comerciales, estará disponible en LaLiga TV Bar (Dial 300) de Movistar.

¿Dónde ver Movistar Plus+ (Movistar Liga de Campeones) ONLINE, Real Madrid vs. AEK Atenas?

Se puede ver por internet a través de la aplicación oficial de Movistar+ o desde su plataforma web, accesible para todos los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol en sus smartphones, tablets, ordenadores o Smart TVs.

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