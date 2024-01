Vía Movistar Plus y Movistar+, podrás seguir el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. El ‘Clásico de Madrid’ tendrá una inusual sede: Al -Awwal Stadium de Arabia Saudita. El presente de ambos, además, es menos parejo que en años anteriores, mientras que los de Ancelotti son líderes de LaLiga; los ‘colchoneros’ ocupan la quinta casilla, a diez puntos del líder. El ganador de esta serie se enfrentará en la gran final al que triunfe en el Barcelona vs. Osasuna.

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo directo por la Supercopa de España: horario, canal que televisa y dónde ver.