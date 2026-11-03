Muere Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe en un partido de fútbol

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció a los 30 años después de sufrir un paro cardíaco durante un partido frente al Andorra. El futbolista había quedado en estado crítico tras una acción con el arquero Jesús Owono, a poco del final del encuentro correspondiente a LaLiga 2.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando De Miguel y Owono disputaron una pelota dividida. El impacto provocó que el delantero necesitara atención médica inmediata sobre el campo y el guardameta fuera expulsado por el árbitro. El partido tuvo que ser suspendido definitivamente en el minuto 108 para permitir el ingreso de los servicios sanitarios y el posterior traslado del jugador en ambulancia.

De Miguel fue llevado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, su estado no pudo revertirse y el Tenerife confirmó este martes su fallecimiento. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, expresó el club en su mensaje de despedida.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

La noticia generó una inmediata reacción en el fútbol español. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia y Sevilla, entre otros clubes, expresaron sus condolencias a los familiares y allegados del futbolista. Espanyol también decidió aplazar la presentación de su nuevo entrenador, Eder Sarabia, como muestra de respeto ante la tragedia.

Jesús de Miguel había llegado al Tenerife en la temporada anterior y fue importante en el regreso del equipo canario a la segunda categoría española. El delantero se formó en las divisiones de Leganés y posteriormente defendió las camisetas de Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca y Castellón, dentro de una carrera desarrollada principalmente en las categorías de ascenso de España.

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