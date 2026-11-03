Muere Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe en un partido de fútbol
Muere Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe en un partido de fútbol
Por Redacción EC

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció a los 30 años después de sufrir un paro cardíaco durante un partido frente al Andorra. El futbolista había quedado en estado crítico tras una acción con el arquero Jesús Owono, a poco del final del encuentro correspondiente a LaLiga 2.

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