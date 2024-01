Pedri es una de las estrellas de Barcelona, con 21 años se ha ganado un puesto en el equipo titular y mundo Barca, que adoran a su joya española. El volante coincidió en el mismo club con Leo Messi, y no olvida la primera vez que lo vio en el vestuario y cómo fue el día a día con el argentino.

“Opino que es el mejor de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él y era una locura. Era nada más verlo entrenar y decir: ‘¿Yo qué hago aquí con este?’”, expresó en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

“Del primer día me acordaré siempre. Entré por la puerta del vestuario y me quedé de piedra. No es que lo veas y le pidas una foto, sino que iba a entrenar con él.”, agregó.

“Imaginate a un chico que venía de Las Palmas con 17 años. Fue al primero que vi además. Entré y estaba Messi ahí. Impacta”, finalizó el español.