Pedro Porro vivió uno de los momentos más especiales desde que España conquistó el Mundial 2026, pero esta vez lejos de los estadios y de las cámaras. El lateral del Tottenham regresó a casa para reencontrarse con su abuelo Antonio, la persona que lo acompañó desde niño en cada entrenamiento y que, por diferentes motivos, no pudo viajar a Estados Unidos para verlo levantar la Copa del Mundo.

El propio futbolista compartió el emotivo momento en su cuenta de Instagram. En el video se observa a su abuelo luciendo orgulloso la medalla de campeón. “Ahora sí, misión cumplida”, dijo el defensor español, mientras Antonio no podía ocultar su felicidad. “Ahora sí, ya tiene la medalla tu abuelo aquí en casa”, respondió.

La historia se volvió viral porque días antes Antonio había confesado cuál era su mayor deseo. El abuelo había dicho que convertirse en campeón del mundo era la ilusión de toda su vida. “Traémela a casa, hijo”, le pidió públicamente, sin imaginar que Pedro cumpliría esa promesa apenas regresara a España.

Una historia que va más allá del fútbol

El vínculo entre Pedro Porro y su abuelo va mucho más allá del Mundial. Antonio fue quien lo llevó a entrenar desde que apenas tenía cuatro años y nunca dejó de acompañarlo en su crecimiento como futbolista. En varias entrevistasm recordó que seguiría haciéndolo “de aquí para adelante”, porque para él no había nada más importante que su nieto.

El propio Pedro ha reconocido en distintas oportunidades el papel que tuvieron sus abuelos en su vida. Mientras sus padres trabajaban, fueron ellos quienes lo criaron y estuvieron presentes en cada etapa de su infancia. “Mi abuelo es el gran culpable de que todo esto vaya como va hoy en día”, confesó tiempo atrás.

Por eso, entregar la medalla de campeón del mundo no fue solo un regalo, también fue una manera de agradecerle al hombre que creyó en él desde el primer día y que siempre estuvo a su lado cuando todo apenas comenzaba.

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