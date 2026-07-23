La historia detrás del conmovedor regalo de Pedro Porro a su abuelo tras ganar el Mundial 2026. (Foto: AFP)
La historia detrás del conmovedor regalo de Pedro Porro a su abuelo tras ganar el Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Pedro Porro vivió uno de los momentos más especiales desde que España conquistó el Mundial 2026, pero esta vez lejos de los estadios y de las cámaras. El lateral del Tottenham regresó a casa para reencontrarse con su abuelo Antonio, la persona que lo acompañó desde niño en cada entrenamiento y que, por diferentes motivos, no pudo viajar a Estados Unidos para verlo levantar la Copa del Mundo.

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