Pedro Rodríguez fue campeón del mundo con España en 2010. (Foto: AFP)
Pedro Rodríguez fue campeón del mundo con España en 2010. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Pedro Rodríguez anunció su retiro de fútbol a los 39 años con un emotivo video publicado en sus redes sociales. El exdelantero del Barcelona y campeón del mundo con España eligió el Camp Nou como escenario principal para dar a conocer su decisión. “Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento”, expresó.

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