Pedro Rodríguez anunció su retiro de fútbol a los 39 años con un emotivo video publicado en sus redes sociales. El exdelantero del Barcelona y campeón del mundo con España eligió el Camp Nou como escenario principal para dar a conocer su decisión. “Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento”, expresó.

‘Pedrito’ recordó sus primeros pasos con el conjunto azulgrana, al que llegó con apenas 20 años desde Tenerife. Allí se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Pep Guardiola y fue parte de una generación que marcó una época en el fútbol mundial. “Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo”, manifestó.

Su vínculo con el Barcelona quedó reflejado también en una frase que resume el cariño que mantiene por el club. “El meu cor siempre será culé”, señaló Pedro, quien durante su etapa en el equipo catalán conquistó cinco Ligas, tres Champions League, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

El delantero también tuvo una destacada trayectoria con la selección española. Fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y titular en la final frente a Países Bajos, además de conquistar la Eurocopa 2012. Después de dejar Barcelona en 2015, continuó su carrera en Chelsea y posteriormente se trasladó al fútbol italiano.

Italia también ocupó un lugar especial en el recuerdo de Pedro. Tras pasar por Roma, llegó a Lazio y permaneció allí desde la temporada 2021/22, convirtiéndose en uno de los futbolistas experimentados del vestuario. “Italia me ha tocado el cuore. Llegué como un veterano y me trataron como un hijo”, apuntó.

Pedro cierra así una carrera en la que consiguió marcar en todas las competiciones de clubes que disputó con Barcelona durante una misma temporada: LaLiga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Su última etapa fue en Lazio, donde incluso registró diez goles en la Serie A y cuatro en la Europa League durante la temporada 2024/25.

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