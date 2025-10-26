El jugador brasileño cayó en el área y el árbitro César Soto cobró penal; sin embargo, tras la revisión del VAR, se confirmó que no hubo falta en su contra.
Redacción EC
Vinícius Jr. se quedó con las ganas de festejar. Al minuto 6’, el brasileño cayó en el área y el árbitro César Soto cobró penal a favor del , por la fecha 10 de LaLiga. Sin embargo, el VAR lo invitó a revisar la jugada y se confirmó que no hubo falta de Alejandro Balde contra el brasileño. La acción se rectificó y finalmente fue balón en salida para los azulgranas, que no han podido contrarrestar los ataques del cuadro local.

