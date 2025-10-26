Vinícius Jr. se quedó con las ganas de festejar. Al minuto 6’, el brasileño cayó en el área y el árbitro César Soto cobró penal a favor del Real Madrid vs. Barcelona, por la fecha 10 de LaLiga. Sin embargo, el VAR lo invitó a revisar la jugada y se confirmó que no hubo falta de Alejandro Balde contra el brasileño. La acción se rectificó y finalmente fue balón en salida para los azulgranas, que no han podido contrarrestar los ataques del cuadro local.
