Vinícius Jr. se quedó con las ganas de festejar. Al minuto 6’, el brasileño cayó en el área y el árbitro César Soto cobró penal a favor del Real Madrid vs. Barcelona, por la fecha 10 de LaLiga. Sin embargo, el VAR lo invitó a revisar la jugada y se confirmó que no hubo falta de Alejandro Balde contra el brasileño. La acción se rectificó y finalmente fue balón en salida para los azulgranas, que no han podido contrarrestar los ataques del cuadro local.

¡NO HAY PENAL PARA REAL MADRID! El árbitro revisó la jugada en el VAR y cobró infracción de Vini sobre Lamine.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ki1jzp9aX3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

