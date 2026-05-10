Real Madrid sufrirá una baja sensible para el Clásico ante el FC Barcelona, luego de confirmarse que Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria para el esperado encuentro. La ausencia del atacante supone un duro golpe para el conjunto blanco en un partido determinante de la temporada.

¿Por qué Kylian Mbappé no juega El Clásico?

La decisión responde a los problemas físicos que arrastra el delantero, quien sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda tras el duelo ante el Betis. Desde entonces, su evolución no fue la esperada, lo que llevó al cuerpo técnico a no arriesgarlo en un compromiso de alta exigencia.

Además del aspecto físico, el contexto en el club tampoco ha sido el mejor. El equipo llega al Clásico en medio de una semana convulsa, marcada por tensiones internas, múltiples bajas y cuestionamientos en torno al rendimiento colectivo, lo que aumenta la presión sobre el plantel y el comando técnico.

De esta manera, el Real Madrid deberá afrontar uno de los partidos más importantes del curso sin su principal estrella, mientras que el FC Barcelona buscará aprovechar la situación para dar un golpe clave en la lucha por el título de LaLiga.