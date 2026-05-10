Por Redacción EC

Real Madrid sufrirá una baja sensible para el Clásico ante el FC Barcelona, luego de confirmarse que Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria para el esperado encuentro. La ausencia del atacante supone un duro golpe para el conjunto blanco en un partido determinante de la temporada.

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