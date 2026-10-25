Real Madrid venció 1-0 al FC Barcelona en un clásico de infarto válido por la jornada 10 de LaLiga en el Camp Nou. Los dirigidos por José Mourinho jugaron un gran encuentro, pero el portugués no dudó en resaltar el rendimiento de Andriy Lunin.

El portero ucraniano salió como titular tras la ausencia forzada de Thibaut Courtois por un estado gripal.

En conferencia de prensa, ‘Mou’ se deshizo en elogios hacia Lunin, quien fue vital para evitar la remontada del conjunto catalán.

“A Lunin le dije que tu entrenas para jugar, no para estar en el banquillo. Él ha hecho un partido muy equilibrado, ha jugado con tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero nadie ha llorado por la ausencia de Courtouis. Los jugadores están muy unidos, también en los momentos mas difíciles”,

Al finalizar el encuentro, lo primero que hizo José Mourinho fue dirigirse hacia la portería de Lunin para abrazarlo y reconocer su gran labor.