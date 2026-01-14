Álvaro Arbeloa ya tiene su primera lista de convocados al frente del Real Madrid de cara al partido de octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, duelo que se disputará este miércoles en el Estadio Carlos Belmonte. En una convocatoria marcada por la revolución, el nuevo técnico apostó por dar descanso a varias figuras del primer equipo mientras apuesta por jóvenes talentos de la cantera merengue.

La sorpresa más llamativa de la lista fue la ausencia de jugadores de peso como Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois y Alvaro Carreras, quienes no forman parte de la expedición a pesar de no estar lesionados. Arbeloa decidió reservar a estas importantes piezas pensando en la carga de partidos que afronta el Madrid en las próximas semanas, en un intento por gestionar energías y evitar más desgaste físico.

En contraste con las ausencias, la convocatoria destaca la inclusión de cinco canteranos que han trabajado con Arbeloa durante su etapa en el Castilla. Entre ellos figuran defensas y centrocampistas que tendrán la oportunidad de estrenarse o sumar minutos en competición oficial con el primer equipo, una señal clara de que el entrenador confía en la proyección de la cantera y quiere darles protagonismo en un momento clave de la temporada.

Este llamativo equilibrio entre descansos estratégicos y confianza en jóvenes talentos ilustra el inicio de una nueva era bajo el mando de Arbeloa, justo después de la salida de Xabi Alonso como entrenador. El encuentro ante el Albacete no solo servirá para avanzar en la Copa del Rey, sino también para medir el pulso de este proyecto que busca revitalizar al grupo y encontrar nuevas soluciones en la plantilla blanca.