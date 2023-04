Barcelona vs Real Madrid protagonizarán una nueva edición del clásico español en el Camp Nou, donde se enfrentarán por convertirse en uno de los finalistas de la Copa del Rey . A continuación, conoce qué canal pasa el partido en vivo y cómo verlo por país.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS REAL MADRID

Barcelona recibe a Real Madrid este miércoles 5 de abril desde las 2:00 de la tarde (hora peruana). Mira hora horarios en países como México, España, Colombia, Argentina, Estados Unidos.

13:00 horas - México

14:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

20:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

QUÉ CANAL PASA BARCELONA VS REAL MADRID

El partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey será transmitido por RTVE, La 1, Movistar LaLiga y GOL Play en España, mientras que ESPN+ lo pasará en Estados Unidos y Sky Sports en México. Fuera de estos países, la transmisión internacional estará a cargo de DirecTV Sports.

Tras perder por la mínima en la ida, Real Madrid sale en busca de la clasificación y una revancha en la vuelta de semis de Copa del Rey, pero no tendrá nada fácil esa misión ante un sólido Barcelona, animado tras acumular su tercera victoria consecutiva en clásicos.

BARCELONA, 19/03/2023.- El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandoeski (i) y Dani Carvajal, del Real Madrid, durante el encuentro correspondiente a la jornada 26 de Liga en Primera División que FC Barcelona y Real Madrid disputan hoy domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

¿QUÉ DIJO CARLO ANCELOTTI LUEGO DE LA SEMIFINAL IDA?

“Ha sido un buen partido, intenso, con mucha presión. Solo han tenido la posesión del 35%. Nos faltó efectividad en el último tercio. Fueron muy contundentes por arriba. Es el partido que quisimos hacer, no el resultado. Nos da confianza para la vuelta. Tenemos que repetir este partido en el Camp Nou. El gol viene de un error, de un pase mal hecho.

No creo que hayan merecido ganar. Ha sido uno de los mejores partido en cuestión de control. Si jugamos así en el partido de vuelta vamos a tener más oportunidades, no creo que el Barcelona pueda plantear así el partido en su casa.

Ha sido un poco sorprendente ver jugar así al Barcelona, pero han aprendido a defender muy bien. Son muy fuertes en ese aspecto. Colgamos muchos balones, y eso no es lo mejor para nosotros”.

DECLARACIONES DE XAVI TRAS GANAR EN EL BERNABÉU

“El resultado muy positivo.Estoy contento por el trabajo, solidad en defensa, minimizado al Real Madrid en su campo. El partido ha sido difícil. La victoria es tremenda. No hemos sabido retener el balón, nos ha costado ganar duelos en el campo del Madrid. Hemos defendido bien sin balón. Hemos luchado bien sin balón. La gente es solidaria. Estoy satisfecho, pero tenemos que mejorar en el juego del balón: no podemos darle el dominio al contrario. Estoy satisfecho con el resultado y no tanto por el partido.

El plan era otro. Dominar en campo rival. Defender con la pelota, pero hoy no hemos podido. No hemos estado pulcros con la pelota. El Madrid no ha tenido ocasiones claras. Es una victoria muy importante para nosotros.

No hemos jugado así, sino que el rival nos ha llevado a jugar así. No hemos estado bien con balón. Normalmente estamos menos espeso. No hemos traicionado ningún modelo. Hay que defender también. Forma parte del juego”.