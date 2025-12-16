FC Barcelona debuta en la Copa del Rey 2025/26 con una visita especial al CD Guadalajara, en un cruce correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. El encuentro se jugará este martes 16 de diciembre en el Estadio Pedro Escartín, un escenario histórico que recibirá a uno de los clubes más grandes del mundo. El duelo genera gran expectativa tanto en España como en Latinoamérica, donde el Barça cuenta con millones de seguidores atentos a su estreno copero.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Guadalajara HOY?

El partido de Barcelona vs Guadalajara por dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025, será este martes 16 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Pedro Escartín.

Hora del partido de FC Barcelona vs Guadalajara

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Dónde ver FC Barcelona vs Guadalajara EN VIVO en Perú

En territorio peruano, el partido de FC Barcelona vs Guadalajara se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de:

América TV (Canal 4)

América TV GO (streaming oficial)

América TV transmitirá el encuentro por señal abierta, lo que permitirá seguir el debut del Barcelona en la Copa del Rey sin costo adicional.

Canales para ver FC Barcelona vs Guadalajara EN DIRECTO en España

En España, el FC Barcelona vs Guadalajara será transmitido por:

Movistar Plus+

Movistar LaLiga / LaLiga TV Bar

Además, en El Comercio también podrás seguir el partido EN VIVO con todas las incidencias.

Cómo ver FC Barcelona vs Guadalajara online

Streaming oficial en Perú: América TV GO

América TV GO Streaming en España: Movistar Plus+

El Barcelona parte como favorito, aunque podría apostar por rotaciones debido a su calendario en LaLiga. Para el Guadalajara, el duelo representa uno de los encuentros más importantes de su historia al enfrentar a uno de los gigantes del fútbol europeo.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs Guadalajara

