Barcelona y Villarreal protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025/26 este domingo 21 de diciembre, cuando se enfrenten EN VIVO en el estadio de La Cerámica. El equipo azulgrana buscará cerrar el año con un triunfo clave en su lucha por los primeros lugares del campeonato, mientras que el ‘Submarino Amarillo’ intentará hacerse fuerte como local ante su gente. En esta nota podrás conocer los horarios oficiales y los canales de transmisión para seguir el partido en directo por TV y streaming.

El partido de Barcelona vs Villarreal será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión para por televisión en DAZN, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México pasan el partido por Sky Sports. En el resto de Centroamérica míralo por Sky Sports. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Horarios y canales para ver transmisión del partido de Barcelona vs Villarreal EN VIVO por la fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025/26. / JOSEP LAGO

¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal HOY?

El partido deBarcelona vs Villarreal por la jornada 18 de LaLiga, será este domingo 21 de diciembre del 2025 a las 10:15 a.m. (hora de Perú) en el estadio de La Cerámica.

Hora del partido, Barcelona vs Villarreal

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Bolivia, Venezuela: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Estados Unidos: 10:15 a.m.

10:15 a.m. España: 4:15 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Villarreal EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Villarreal será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y DAZN. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:15 a.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 10:15 a.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 10:15 a.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 12:15 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 12:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 12:15 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 12:15 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 12:15 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 11:15 a.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 11:15 a.m. ESPN Disney+ Premium México 9:15 a.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 10:15 a.m. ESPN Select fuboTV España 4:15 p.m. DAZN Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Villarreal

Fecha : Domingo 21 de diciembre del 2025

: Domingo 21 de diciembre del 2025 Partido : Barcelona vs Villarreal

: Barcelona vs Villarreal Horario : 4:15 p.m. hora de Barcelona, España.

: 4:15 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : ESPN | Streaming: Disney+ Premium

: ESPN | Streaming: Disney+ Premium Estadio: La Cerámica