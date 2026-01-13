Real Madrid vs Albacete EN VIVO: este miércoles 14 de enero del 2025, los merengues visitan al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey 2026 en el estadio Carlos Belmonte. El equipo local llega de dar un batacazo, luego de eliminar en la fase previa al Real Sociedad, de esta manera, asume un nuevo reto, ante uno de los clubes más importantes de Europa. Por otro lado, el equipo dirigido por Arbeloa, que se quedó sin entrenador hace poco, intentará lavarse la cara ante la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.
¿Dónde ver Real Madrid vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey 2026?
¿A qué hora juega Real Madrid vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|América TV y Movistar Deportes
|América TV GO y Movistar TV App
|Colombia
|3:00 p.m.
|Win Sports
|Win Play
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Canal sin confirmar
|Canal sin confirmar
|Argentina
|5:00 p.m.
|Flow Sports
|Flow
|Brasil
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Flow Sports
|Flow
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Flow Sports
|Flow
|Chile
|5:00 p.m.
|Canal sin confirmar
|Canal sin confirmar
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Unitel
|Unitel
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Meridiano y Venevisión
|inter
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Honduras
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|México
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Estados Unidos
|4:00 p.m.
|ESPN Select
|ESPN App
|España
|9:00 p.m.
|TV La 1
|Movistar+, RTVE Play, fuboTV
- Estadio: Estadio Carlos Belmonte
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Albacete
- Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García; Arda Güler, Aurelien Tchouaméni o Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo o Vinícius.
- Albacete: Lizoain (P); Gómez, Neva, Aguado, Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi, Meléndez; Escriche, Betacor y Valverde da Silva.
¿Dónde juega Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey?
El partido de Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey se jugará en el Estadio Carlos Belmonte, que se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y tiene una capacidad para albergar a más de 17 mil espectadores.