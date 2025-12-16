Real Madrid se enfrenta a Talavera en un partido decisivo por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025, una instancia en la que el equipo blanco buscará imponer su jerarquía y avanzar en el torneo. El encuentro genera gran expectativa y promete emociones de principio a fin. En esta nota podrás revisar los horarios del Real Madrid vs Talavera, los canales que transmitirán el partido y dónde verlo EN VIVO por streaming, además de todos los detalles previos de este atractivo cruce.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Talavera HOY?

El partido de Real Madrid vs Talavera por dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025, será este miércoles 17 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Municipal El Prado.

Hora del partido de Real Madrid vs Talavera

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Dónde ver Real Madrid vs Talavera EN VIVO en Perú

En territorio peruano, el partido de Real Madrid vs Talavera se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de:

América TV (Canal 4)

América TV GO (streaming oficial)

América TV transmitirá el encuentro por señal abierta, lo que permitirá seguir el debut del Real Madrid en la Copa del Rey sin costo adicional.

Canales para ver Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO en España

En España, el Real Madrid vs Talavera será transmitido por:

Movistar Plus+

Movistar LaLiga / LaLiga TV Bar

Además, en El Comercio también podrás seguir el partido EN VIVO con todas las incidencias.

Cómo ver Real Madrid vs Talavera online

Streaming oficial en Perú: América TV GO

América TV GO Streaming en España: Movistar Plus+

El Real Madrid parte como favorito, aunque podría apostar por rotaciones debido a su calendario en LaLiga. Para el Talavera, el duelo representa uno de los encuentros más importantes de su historia al enfrentar a uno de los gigantes del fútbol europeo.

