Redacción EC
vs. EN VIVO por El Clásico de en el Santiago Bernabéu. Una nueva oportunidad se les presenta a los madridistas para volver a la victoria frente a su eterno rival. En la temporada 2024-2025, los hombres de Hansi Flick vencieron en ambos encuentros de LaLiga (0-4, 4-3) y en las finales de Supercopa (5-2) y Copa del Rey (3-2 tras prórroga). Es por eso, que en este inicio de liga, los dirigidos por Xabi Alonso buscarán la revancha en condición de local.

¿Qué canal TV transmite Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO?

El Clásico, Barcelona vs Real Madrid será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y Sudamérica. En España, el partido será televisado por Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, y LaLiga TV Bar HD. Luego, si te encuentras en México, podrás seguir la transmisión de El Clásico mediante Sky+ y Sky Sports. Finalmente, en Estados Unidos, el partido va por ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN2 y fuboTV.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver El Clásico por LaLiga EN DIRECTO.
¿En qué canal ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO?

PaísCanalStreamingHora
PerúESPNDisney+ Premium10:15 a.m.
ColombiaESPNDisney+ Premium10:15 a.m.
EcuadorESPNDisney+ Premium10:15 a.m.
ChileESPNDisney+ Premium12:15 p.m.
ArgentinaESPNDisney+ Premium12:15 p.m.
UruguayESPNDisney+ Premium12:15 p.m.
ParaguayESPNDisney+ Premium12:15 p.m.
BrasilDisney+ PremiumDisney+ Premium12:15 p.m.
BoliviaESPNDisney+ Premium11:15 a.m.
VenezuelaESPNDisney+ Premium11:15 a.m.
MéxicoSky SportsSky+9:15 a.m.
Costa RicaSky SportsSky+9:15 a.m.
PanamáSky SportsSky+9:15 a.m.
NicaraguaSky SportsSky+9:15 a.m.
GuatemalaSky SportsSky+9:15 a.m.
HondurasSky SportsSky+9:15 a.m.
El SalvadorSky SportsSky+9:15 a.m.
EspañaDAZN y Movistar+LaLiga TV Bar, DAZN LaLiga5:15 p.m.
Estados UnidosESPN Select, ESPN2 y ESPN DeportesESPN+ y fuboTV11:15 a.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga

  • Fecha: Domingo 26 de octubre 2025
  • Partido: Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico de LaLiga
  • Horario: 10:15 horas de Lima, Perú
  • Canal: ESPN | Streaming: Disney+
  • Estadio: Santiago Bernabéu
Repasa qué canales transmiten en directo El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Real Madrid

  • Alineación de Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.
  • Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

