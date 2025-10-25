Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por El Clásico de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Una nueva oportunidad se les presenta a los madridistas para volver a la victoria frente a su eterno rival. En la temporada 2024-2025, los hombres de Hansi Flick vencieron en ambos encuentros de LaLiga (0-4, 4-3) y en las finales de Supercopa (5-2) y Copa del Rey (3-2 tras prórroga). Es por eso, que en este inicio de liga, los dirigidos por Xabi Alonso buscarán la revancha en condición de local.
¿Qué canal TV transmite Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO?
El Clásico, Barcelona vs Real Madrid será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y Sudamérica. En España, el partido será televisado por Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, y LaLiga TV Bar HD. Luego, si te encuentras en México, podrás seguir la transmisión de El Clásico mediante Sky+ y Sky Sports. Finalmente, en Estados Unidos, el partido va por ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN2 y fuboTV.
|País
|Canal
|Streaming
|Hora
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|10:15 a.m.
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|10:15 a.m.
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|10:15 a.m.
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|12:15 p.m.
|Argentina
|ESPN
|Disney+ Premium
|12:15 p.m.
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|12:15 p.m.
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|12:15 p.m.
|Brasil
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|12:15 p.m.
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|11:15 a.m.
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium
|11:15 a.m.
|México
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|Costa Rica
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|Panamá
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|Nicaragua
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|Guatemala
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|Honduras
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|El Salvador
|Sky Sports
|Sky+
|9:15 a.m.
|España
|DAZN y Movistar+
|LaLiga TV Bar, DAZN LaLiga
|5:15 p.m.
|Estados Unidos
|ESPN Select, ESPN2 y ESPN Deportes
|ESPN+ y fuboTV
|11:15 a.m.
Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga
- Fecha: Domingo 26 de octubre 2025
- Partido: Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico de LaLiga
- Horario: 10:15 horas de Lima, Perú
- Canal: ESPN | Streaming: Disney+
- Estadio: Santiago Bernabéu
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Real Madrid
- Alineación de Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.
- Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.