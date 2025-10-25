Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por El Clásico de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Una nueva oportunidad se les presenta a los madridistas para volver a la victoria frente a su eterno rival. En la temporada 2024-2025, los hombres de Hansi Flick vencieron en ambos encuentros de LaLiga (0-4, 4-3) y en las finales de Supercopa (5-2) y Copa del Rey (3-2 tras prórroga). Es por eso, que en este inicio de liga, los dirigidos por Xabi Alonso buscarán la revancha en condición de local.

El Clásico, Barcelona vs Real Madrid será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y Sudamérica. En España, el partido será televisado por Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, y LaLiga TV Bar HD. Luego, si te encuentras en México, podrás seguir la transmisión de El Clásico mediante Sky+ y Sky Sports. Finalmente, en Estados Unidos, el partido va por ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN2 y fuboTV.

País Canal Streaming Hora Perú ESPN Disney+ Premium 10:15 a.m. Colombia ESPN Disney+ Premium 10:15 a.m. Ecuador ESPN Disney+ Premium 10:15 a.m. Chile ESPN Disney+ Premium 12:15 p.m. Argentina ESPN Disney+ Premium 12:15 p.m. Uruguay ESPN Disney+ Premium 12:15 p.m. Paraguay ESPN Disney+ Premium 12:15 p.m. Brasil Disney+ Premium Disney+ Premium 12:15 p.m. Bolivia ESPN Disney+ Premium 11:15 a.m. Venezuela ESPN Disney+ Premium 11:15 a.m. México Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. Costa Rica Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. Panamá Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. Nicaragua Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. Guatemala Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. Honduras Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. El Salvador Sky Sports Sky+ 9:15 a.m. España DAZN y Movistar+ LaLiga TV Bar, DAZN LaLiga 5:15 p.m. Estados Unidos ESPN Select, ESPN2 y ESPN Deportes ESPN+ y fuboTV 11:15 a.m.

Posibles alineaciones del Barcelona vs. Real Madrid

Alineación de Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.

Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford. Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.