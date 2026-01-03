Real Madrid recibe al Real Betis en un duelo clave por la fecha 19 de LaLiga EA Sports, en un partido que puede definir posiciones en la tabla y las aspiraciones de ambos equipos. Aquí te contamos a qué hora se juega, cómo seguirlo EN VIVO y GRATIS, y las señales de TV y plataformas de streaming disponibles para que no te pierdas ningún detalle del choque entre los merengues y los béticos. Sigue el minuto a minuto, alineaciones confirmadas y el pronóstico actualizado para este emocionante encuentro de fútbol español.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Betis HOY?
El partido de Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 19 de LaLiga, será este domingo 4 de diciembre del 2026 a la 10:15 a.m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu.
Hora del partido, Real Madrid vs. Real Betis
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.
- España: 4:15 p.m.
Canal TV para ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO
La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Real Betis será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|10:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|10:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|10:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|12:15 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|11:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|11:15 a.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|9:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Estados Unidos
|10:15 a.m.
|ESPN Select, ESPN Deportes
|ESPN App
|España
|4:15 p.m.
|DAZN
|Movistar+ y LaLiga TV Bar
Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Real Betis
- Fecha: Domingo 4 de diciembre del 2026
- Partido: Real Madrid vs. Real Betis
- Horario: 4:15 p.m. hora de Madrid, España.
- Canal: ESPN | Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Estadio Santiago Bernabéu