Real Madrid y Rayo Vallecano protagonizarán un gran partido por la jornada 22 de LaLiga este domingo 1 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto blanco buscará una victoria que le permite mantenerse como firme candidato al título. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa viene de caer 4-2 ante Benfica, dejando una imagen muy cuestionado por los hinchas. Por eso, una victoria ahora les permitirá lavarse la cara y reafirmar su superioridad ante un rival que buscará la épica en campo contrario. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecnao por la jornada 2 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. España: 2:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 8:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 8:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 10:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 10:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 10:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 10:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Chile 10:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 9:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 9:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 7:00 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 7:00 a.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 7:00 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 7:00 a.m. Sky Sports Sky Sports+ México 7:00 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 9:00 a.m. ESPN Deportes fuboTV España 2:00 p.m. Movistar TV Movistar+, DAZN

Fecha : Domingo 1 de febrero del 2026

: Domingo 1 de febrero del 2026 Partido : Real Madrid vs Rayo Vallecano

: Real Madrid vs Rayo Vallecano Horario : 2:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 2:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN, Movistar+.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN, Movistar+. Estadio: Santiago Bernabéu.

Alineaciones de Real Madrid vs Rayo Vallecano

Alineación de Real Madrid : Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y F. Valverde; Tchouameni, Arda Güler y Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé.

Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y F. Valverde; Tchouameni, Arda Güler y Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé. Alineación de Rayo Vallecnao: Batalla; Nobel Mendy, Lejeune, Pep Chavarría y Espino; Pathé Ciss, Óscar Valentín e Isi Palazón; Álvaro García, Carlos Martín y Jorge de Frutos.

¿Dónde juega Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga se jugará en el Santiago Bernabéu, ubicado en el paseo de la Castellana de Madrid, España, concretamente en el distrito de Chamartín. Es propiedad del Real Madrid, club de la Primera División de España, que disputa en él sus partidos como local.