Sorpresa en el mundo del tenis. Rafael Nadal anunció en rueda de prensa que no participará en el Grand Slam de Roland Garros y que, además, pondrá una pausa en su carrera deportiva debido a las lesiones. El español se mostró muy dolido de no poder participar en su torneo favorito, el que ha ganado 14 veces.

“Los hemos convocado aquí hoy por varios motivos: el primero es que la lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita con todo lo que es ese torneo para mí”, comenzó diciendo ‘Rafa’.

"NO MEREZCO TERMINAR ASÍ"



🗣️ Rafael Nadal y la contundente frase que soltó, tras anunciar que no participará de Roland Garros en 2023 y que 2024 será su último año como profesional. pic.twitter.com/jz74fl85IW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 18, 2023

Pausa en su carrera deportiva

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. La realidad es que de cara al exterior siempre quedan las victorias, los momentos buenos, esto es de lo que se trata el deporte... A nivel personal, del trabajo diario, que es lo que a uno le da la felicidad, estos últimos después de la pandemia, han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos sobre todo por culpa del físico que he ido encadenando lesión tras lesión”, acotó Rafael Nadal.

“Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis, si me cuerpo lo permite y el capitán lo considera. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Ese será mi objetivo, intentar parar para encarar el último año de mi carrera”, sentenció.

Cabe mencionar que Rafael Nadal (junto a Novak Djokovic) es el máximo ganador de Grand Slam en la historia del tenis con 22 títulos.