Se confirmó el secreto a voces. Real Madrid anunció el fichaje de Denzel Dumfries, lateral derecho de 30 años, quien dejó el Inter de Milán para estampar su firma por cuatro temporadas con el club blanco. El neerlandés se convirtió así en el cuarto refuerzo madridista, tras las incorporaciones de Bernardo Silva, Konaté y Marc Cucurella.

Real Madrid no ha hecho públicas las cifras de la trasferencia, pero la operación se sitúa alrededor de los 20 millones de euros. Esta cantidad era el monto aproximado de la clásusula de salida del jugador, quien llega para cubrir la baja de Dani Carvajal y darle mayor competencia a Trent Alexander-Arnold.

"El Real Madrid C. F. y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030″, informó el club en un comunicado oficial.

De hecho, su incorporación era cuestión de tiempo. Dumfries cumple con el perfil de Jose Mourinho y hasta el propio Florentino Pérez ya había anunciado que estaban tras sus pasos. Tras ganar las elecciones, el presidente del Real Madrid avanzó con las negociaciones y cerró el fichaje del neerlandés.

Su llegada no solo es una estadística de contrataciones, también confirma que la prioridad del Real Madrid está en reforzar la defensa. Dumfries se suma a Konaté y Cucurella como fichajes defensivos para esta nueva temporada. Mourinho tenía claro que había problemas con el equipo en esta línea y, junto a la directiva, tomaron decisiones al respecto.

Con Dumfries, Real Madrid asegura a un futbolista de experiencia, físico y competitivo. Su arriba al club blanco supone un plus en defensa y mayor lucha por la titularidad con Alexander-Arnold.

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