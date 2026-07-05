El cuarto refuerzo: Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro temporadas. (Foto: Getty Images)
El cuarto refuerzo: Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro temporadas. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Se confirmó el secreto a voces. Real Madrid anunció el fichaje de Denzel Dumfries, lateral derecho de 30 años, quien dejó el Inter de Milán para estampar su firma por cuatro temporadas con el club blanco. El neerlandés se convirtió así en el cuarto refuerzo madridista, tras las incorporaciones de Bernardo Silva, Konaté y Marc Cucurella.

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