¡Sorpresa total! Así fue el gol con el que Getafe venció 1-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu | VIDEO

Real Madrid vivió una pesadilla este lunes 2 de marzo en el Santiago Bernabéu. Lo que iba a ser una fiesta para los hinchas terminó en una derrota inesperada: 1-0 ante Getafe que lo dejó a cuatro puntos del Barcelona, actual líder de LaLiga, y que desencadenó los silbidos desde la tribuna.

Fue un partido atípico del Real Madrid, que dominó el juego pero fue incapaz de encontrar el gol. Es más, tuvo varias oportunides para ponerse adelante en el marcador y terminó errando en los últimos metros. Hizo todo lo contrario que su rival de turno, que dio la sorprsa del día.

A los 39’, Martín Satriano apareció para rematar de volea y anotar el 1-0. Tremendo gesto técnico del volante del Getafe para batir a Courtois y poner todo cuesta arriba para la ‘Casablanca’.

Tras ello, la reacción del Real Madrid fue buscar el empate inmediato, pero no estuvo impreciso en la definición. Mérito defensivo del Getafe para sostener el cero en su arco y aguantar los minutos restantes para quedarse con los tres puntos.

Al final, fue un 1-0 heroico para Getafe y un papelón para el Real Madrid, que ha sumado dos derrotas consecutivas en LaLiga y le ha permitido al Barcelona sacarle una diferencia mayor en la lucha por el título.

¡¡LOCURA URUGUAYA EN LA CASA BLANCA!! ¡¡GOLAZO DE VOLEA DE MARTÍN SATRIANO PARA EL 1-0 DEL GETAFE ANTE REAL MADRID EN #LaLigaxESPN!! Que zapatazo para vencer a Courtois... 😱🇺🇾



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bwxiVtf4xe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026

SOBRE EL AUTOR