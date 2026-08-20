Real Madrid está valorizado en 2.400 millones de euros y lidera el fútbol mundial: Barcelona es segundo. (Foto: AFP)
Real Madrid está valorizado en 2.400 millones de euros y lidera el fútbol mundial: Barcelona es segundo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Real Madrid se mantiene por tercer año consecutivo como la marca de club de fútbol más valiosa del mundo. Según el informe ‘Football 50 2026’ de Brand Finance, la institución española alcanzó una valoración de 2.400 millones de euros, un crecimiento del 25% respecto al año anterior y suficiente para conservar el primer lugar de esta lista.

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