Real Madrid se mantiene por tercer año consecutivo como la marca de club de fútbol más valiosa del mundo. Según el informe ‘Football 50 2026’ de Brand Finance, la institución española alcanzó una valoración de 2.400 millones de euros, un crecimiento del 25% respecto al año anterior y suficiente para conservar el primer lugar de esta lista.

El dominio del conjunto madridista también se refleja en la fortaleza de su marca. El club obtuvo una puntuación de 95,8 sobre 100, la más alta entre las 281 instituciones analizadas. Su alcance internacional, la dimensión de su afición y la capacidad de convertir su prestigio deportivo en atractivo comercial aparecen como factores que explican su liderazgo.

El Barcelona permanece en la segunda posición, aunque redujo considerablemente la distancia con el líder. La marca azulgrana fue valorada en cerca de 2.000 millones de euros, tras registrar un crecimiento del 15%. El regreso al Spotify Camp Nou después de más de dos años y los dos títulos consecutivos de LaLiga contribuyeron a este incremento.

Según el informe ‘Football 50 2026’ de Brand Finance, la institución española alcanzó una valoración de 2.400 millones de euros, un crecimiento del 25% respecto al año anterior. (Fuente: Brand Finance)

La gran novedad del podio es el Arsenal, que escaló cinco posiciones hasta ubicarse tercero con una valoración de 1.500 millones de euros, después de aumentar su valor de marca en 28%. El Bayern Múnich aparece cuarto, también con 1.500 millones, mientras que el Paris Saint-Germain ocupa el quinto lugar. Manchester City, Liverpool y Manchester United completan las siguientes posiciones.

El top 10 se completa con Chelsea y Borussia Dortmund, en una clasificación que vuelve a evidenciar la enorme concentración económica en la élite del fútbol europeo. En total, las 50 marcas más valiosas alcanzan los 23.900 millones de euros, mientras que los diez primeros clubes concentran 14.900 millones, es decir, casi dos tercios del valor total analizado por Brand Finance.

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