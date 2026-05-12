Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció que enviará a la UEFA un dossier de 500 páginas relacionado con el llamado ‘Caso Negreira’, la investigación sobre los pagos realizados por FC Barcelona al exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira.

Durante una rueda de prensa cargada de tensión, Florentino fue tajante sobre el tema. “La UEFA meterá mano en este asunto. No puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años”, afirmó el directivo.

El titular madridista calificó el Caso Negreira como el más grande de corrupción en la historia del fútbol. “Es una acumulación de hechos objetivos. Vamos a llegar hasta el final. Porque es el caso más grave de corrupción que ha sucedido en la historia del fútbol. Es por el bien del fútbol, no por meternos con el Barcelona”, expresó.

"NO VOY A DIMITIR" Florentino Pérez desactivó los rumores en Real Madrid. pic.twitter.com/EI20IQ4VAV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2026

Florentino explicó además que la UEFA ya aceptó recibir toda la documentación recopilada por el club blanco. “No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. He venido a luchar”, señaló. El dirigente insistió en que no piensa guardar silencio mientras continúe abierta la investigación judicial.

Como se sabe, el denominado ‘Caso Negreira’ investiga los pagos millonarios que el Barcelona realizó entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira. Mientras la Fiscalía sospecha que pudieron existir intentos de influir en el arbitraje, el club azulgrana sostiene que se trató únicamente de asesorías técnicas y elaboración de informes arbitrales.

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