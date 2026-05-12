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Florentino Pérez enviará a la UEFA informe de 500 páginas del ‘Caso Negreira’. (Foto: Real Madrid)
Florentino Pérez enviará a la UEFA informe de 500 páginas del ‘Caso Negreira’. (Foto: Real Madrid)
Por Redacción EC

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció que enviará a la UEFA un dossier de 500 páginas relacionado con el llamado ‘Caso Negreira’, la investigación sobre los pagos realizados por FC Barcelona al exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira.

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