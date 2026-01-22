La justicia española ha dado un paso clave en la etapa judicial del caso de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. La jueza encargada de la investigación ha decidido transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que significa que hay indicios suficientes para que el Real Madrid y sus responsables puedan sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con la contaminación acústica generada por esos eventos. En el auto se señala que los conciertos realizados entre abril y septiembre de 2024 podrían haber superado sistemáticamente los límites sonoros permitidos en la normativa municipal.

La querella fue impulsada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, un colectivo de residentes de la zona que denunciaron que el ruido de los conciertos afectó su descanso y calidad de vida. Según la acusación, en todos los eventos investigados se rebasaron los umbrales legales de sonido establecidos por el Ayuntamiento de Madrid, lo cual constituye una presunta infracción penal por contaminación acústica. El club y sus organizadores tienen ahora un plazo para que la Fiscalía y las acusaciones particulares formulen sus escritos de acusación o pidan el cierre de la causa.

Además de la decisión sobre el procedimiento penal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado las reclamaciones de los vecinos frente a los conciertos en el Bernabéu, admitiendo a trámite el recurso presentado y obligando a que se analice de fondo la legalidad de este tipo de eventos en el estadio. Este pronunciamiento representa otra victoria judicial para los residentes afectados y complica aún más la posibilidad de que el Real Madrid programe conciertos masivos sin cumplir con todas las exigencias normativas.

Hasta ahora, el club había tenido que suspender o reprogramar conciertos por las quejas relacionadas con el ruido, y los debates sobre la adecuación de las medidas de insonorización del estadio han sido constantes desde que se retomaron los eventos tras su remodelación. El caso no solo pone en tela de juicio la gestión de los espectáculos en el Bernabéu, sino que también genera discusiones sobre cómo equilibrar actividades lucrativas y la convivencia con los vecinos en una de las zonas más emblemáticas de Madrid.