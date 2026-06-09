Real Madrid sorprendió al fútbol europeo al hacer pública una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, actual figura del Atlético de Madrid. Lo más llamativo del caso es que la información no surgió como un rumor de mercado, sino mediante un comunicado oficial del propio club blanco. La noticia apareció apenas días después de que Florentino Pérez prometiera realizar una gran oferta por un futbolista de Champions League si era reelegido presidente. Sin embargo, el Atlético respondió rápidamente y rechazó la propuesta, remitiéndose a la cláusula de rescisión del delantero argentino.

“El Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, pero la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, informó el club mediante un comunicado en redes sociales. La cláusula de Julián Álvarez asciende a 500 millones de euros.

La operación generó sorpresa porque el atacante argentino comparte características ofensivas similares a jugadores como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, futbolistas que ya lideran el ataque madridista. Por eso, varios medios españoles consideran que el interés tendría más trasfondo estratégico que deportivo.

Una de las teorías más comentadas apunta a que Florentino Pérez busca complicar cualquier posible acercamiento del Barcelona por Julián Álvarez. El delantero argentino aparece desde hace semanas como uno de los grandes objetivos del club azulgrana para reforzar su ataque.

Por ahora, el Atlético mantiene firme su postura y no tiene intención de negociar por debajo de la cláusula. Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez vuelve a instalarse como uno de los temas más calientes del mercado europeo, con Real Madrid y Barcelona atentos a cualquier movimiento.

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