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Real Madrid ofreció 150 millones por Julián Álvarez y el Atlético la rechazó: detalles de la negociación. (Foto: Getty Images)
Real Madrid ofreció 150 millones por Julián Álvarez y el Atlético la rechazó: detalles de la negociación. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Real Madrid sorprendió al fútbol europeo al hacer pública una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, actual figura del Atlético de Madrid. Lo más llamativo del caso es que la información no surgió como un rumor de mercado, sino mediante un comunicado oficial del propio club blanco. La noticia apareció apenas días después de que Florentino Pérez prometiera realizar una gran oferta por un futbolista de Champions League si era reelegido presidente. Sin embargo, el Atlético respondió rápidamente y rechazó la propuesta, remitiéndose a la cláusula de rescisión del delantero argentino.

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