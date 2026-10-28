Real Madrid se disculpa con China por polémica de Kylian Mbappé: “Respetamos su historia”. (Foto: Real Madrid)
Real Madrid se disculpa con China por polémica de Kylian Mbappé: “Respetamos su historia”. (Foto: Real Madrid)
/ Soccrates Images
Por Redacción EC

Real Madrid salió al frente de la polémica generada por unas declaraciones de Kylian Mbappé y ofreció disculpas al pueblo chino. La institución reconoció el malestar provocado por los comentarios del delantero francés y remarcó el respeto que mantiene hacia el país asiático y sus ciudadanos.

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