Real Madrid salió al frente de la polémica generada por unas declaraciones de Kylian Mbappé y ofreció disculpas al pueblo chino. La institución reconoció el malestar provocado por los comentarios del delantero francés y remarcó el respeto que mantiene hacia el país asiático y sus ciudadanos.

“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, se lee en el comunicado difundido por la institución.

Pese a la polémica, Real Madrid respaldó al atacante y destacó que sus palabras se produjeron en un contexto relajado y sin intención de generar una ofensa. El futbolista ya había expresado públicamente su arrepentimiento y reafirmado su respeto hacia el pueblo chino.

El comunicado del Real Madrid sobre la polémica entre Mbappé y China.

El club español también buscó remarcar la importancia de sus vínculos con China, donde cuenta con una amplia base de seguidores. En su mensaje, aseguró que pretende mantener y fortalecer los lazos de amistad con el país, además de defender valores relacionados con el respeto y el entendimiento entre culturas.

Como se sabe, Mbappé había provocado que China cancele la retransmisión de todos los partidos del club blanco y que el delantero haya perdido gran parte de sus contratos en el país asiático. Por ello, las disculpas del club y del jugador buscan contener las repercusiones del caso.

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