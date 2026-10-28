Real Madrid salió al frente de la polémica generada por unas declaraciones de Kylian Mbappé y ofreció disculpas al pueblo chino. La institución reconoció el malestar provocado por los comentarios del delantero francés y remarcó el respeto que mantiene hacia el país asiático y sus ciudadanos.
Real Madrid salió al frente de la polémica generada por unas declaraciones de Kylian Mbappé y ofreció disculpas al pueblo chino. La institución reconoció el malestar provocado por los comentarios del delantero francés y remarcó el respeto que mantiene hacia el país asiático y sus ciudadanos.
“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, se lee en el comunicado difundido por la institución.
Pese a la polémica, Real Madrid respaldó al atacante y destacó que sus palabras se produjeron en un contexto relajado y sin intención de generar una ofensa. El futbolista ya había expresado públicamente su arrepentimiento y reafirmado su respeto hacia el pueblo chino.
El club español también buscó remarcar la importancia de sus vínculos con China, donde cuenta con una amplia base de seguidores. En su mensaje, aseguró que pretende mantener y fortalecer los lazos de amistad con el país, además de defender valores relacionados con el respeto y el entendimiento entre culturas.
Como se sabe, Mbappé había provocado que China cancele la retransmisión de todos los partidos del club blanco y que el delantero haya perdido gran parte de sus contratos en el país asiático. Por ello, las disculpas del club y del jugador buscan contener las repercusiones del caso.
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