Real Madrid y Alavés se enfrentarán este jueves 21 de diciembre del 2023 por la jornada 18 de LaLiga EA Sports 23/24 en el estadio Mendizorroza. El partido será transmitido por las señales de DAZN, Movistar Plus, ESPN, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere y Star Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN REAL MADRID VS. ALAVÉS

El duelo por la fecha 18 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Alavés se disputará este jueves 21 de diciembre del 2023 en el estadio Mendizorroza.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. ALAVÉS

El partido entre Real Madrid y Alavés está programado para jugarse a partir de las 15:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Chile: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

QUÉ CANALES TRANSMITE REAL MADRID VS. ALAVÉS

El encuentro entre Real Madrid y Alavés por la fecha 18 de LaLiga EA Sports será transmitido por las señales de DAZN, Movistar+ y M+ LALIGA TV para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. ALAVÉS, EN DIRECTO

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Alavés tendrás que crearte una cuenta en M+ LALIGA TV o Star Plus.