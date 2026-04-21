Ver Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 32 de LaLiga EA Sports 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 21 de abril de 2026, a las 2:15 de la tarde (hora peruana), que son las 4:15 AM de Argentina y Chile, las 1:15 PM de México y las 9:15 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite en Sudamérica, Sky Sports en México, Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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