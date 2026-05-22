Ver Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 38 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 23 de mayo de 2026, a las 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV (DSports) transmite el partido para todo el Perú y Sudamérica por cable. Para ver el partido ONLINE por streaming, tendrás que usar DGO. En España la transmisión va por televisión a través de Movistar+ y en México por Sky Sports.

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