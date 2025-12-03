Ver Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio San Mamés por la fecha 15 de LaLiga EA Sports. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a la 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Chile, las 12:00 PM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; Sky Sports en México; DAZN, Movistar+ (Movistar LaLiga) en España y ESPN+ y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

