Ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España, mientras que en México lo pasa Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes y ESPN Select.

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