Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de marzo de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar+ y Movistar LaLiga lo televisa en España, mientras que en México lo pasa Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes y ESPN Select.

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