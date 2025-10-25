Ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO HOY: mira la transmisión de El Clásico por la fecha 10 de LaLiga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a las 10:15 a.m. (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:15 PM de México y las 5:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten el partido para toda Sudamérica. En México lo pasa Sky Sports, en España lo televisa DAZN y Movistar Plus. Finalmente, en Estados Unidos lo transmite ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN2 y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

